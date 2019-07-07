Из-за забывчивости хозяев в одной из многоэтажек Челябинска едва не начался пожар

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-07T13:25:11+03:00

Сотрудники МЧС попали в квартиру через окно и устранили опасность

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Днем 7 июля несколько пожарных расчетов примчались во двор дома Молодогвардейцев, 66 в Челябинске. В диспетчерскую позвонили местные жители. Из квартиры на пятом этаже шел дым, пахло гарью.

— Оказалось, что хозяева квартиры ушли и забыли выключить плиту, на которой стояла кастрюля. Пожарные развернули автолестницу и через окно проникли в квартиру и отключили конфорку, — сообщили очевидцы.

Когда жильцы вернулись домой, то сильно удивились случившемуся и поблагодарили пожарных за оперативную работу. Ведь иначе мог начаться серьезный пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU