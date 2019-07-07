В центре Челябинска дотла выгорела иномарка

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-07T13:33:17+03:00

Машина сгорела на Труда. Фото из группы VK «Регион-74 | Челябинск» Фото: СОЦСЕТИ

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Днем 7 июля в Челябинске сгорела машина на улице Труда. Иномарка вспыхнула на парковке напротив многофункционального центра. Черный дым быстро заполонил улицу.

Когда приехали пожарные, машину уже полностью поглотило пламя. Daewoo Nexia восстановлению не подлежит. Рядом не было других машин, поэтому больше ущерба пожар не нанес.

Сейчас устанавливают причину возгорания. Хозяин не пострадал. В соцсетях пишут, что машина могла вспыхнуть из-за неисправности газового оборудования.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718831" frameborder="0"></iframe> Горит машина на Труда.

ИСТОЧНИК KP.RU