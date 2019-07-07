В школьном лагере в Челябинской области пытались скрыть пожар, который случился в детском корпусе
6 июля неизвестный позвонил в МЧС и пожаловался на нарушения в лагере «Юность» Аргаяшского района. Якобы там используют несертифицированные обогреватели в детских корпусах. На место тут же отправилась проверка.
— Оказалось, что в спальном домике лагеря, произошло ЧП, которое могло привести к трагическим последствиям. При этом сообщений о происшествии от персонала или руководства лагеря не поступило. Не прошла информация и через установленную на объекте систему дублирования сигнала о пожаре на пульт «01». А между тем события произошли ночью, когда цена ошибки возрастает многократно, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Оказалось, что в комнате стоял старый обогреватель, который закоротило и прибор поджег матрас. Воспитатели потушили пламя огнетушителями, дети не пострадали.
— Когда все произошло, сработала пожарная сигнализация, включилась система оповещения. Однако сигнал не поступил в пожарно-спасательную часть. Не позвонил огнеборцам и персонал учреждения. В летнем домике были четыре ребенка, а всего лагерь рассчитан на 320 отдыхающих, — добавили в ведомстве.
Сейчас идет административное расследование. По его итогу администрации учреждения грозят большие штрафы.
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