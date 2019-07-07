15-летний подросток обчищал супермаркеты в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-07T13:53:50+03:00

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В Калининском районе Челябинска промышлял серийный вор. По ночам он вскрывал двери супермаркетов и забирал все что только мог унести: упор делала на дорогие продукты, алкоголь и сигареты.

Известно минимум о шести налетах. За один раз злоумышленник уносил товара на сумму от 10 до 80 тысяч рублей.

— Подозреваемый задержан. Ему 15 лет. По статье за кражу ему грозит до пяти лет колонии. Не исключено, что подросток может быть причастен к другим кражам, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU