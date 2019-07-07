Автобус и легковушка столкнулись на трассе под Челябинском

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-07T17:02:19+03:00

Южноуральцы пишут, что на этой дороге часто идут на опасный обгон

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Днем 7 июля на трассе Челябинск-Курган произошло столкновение. В аварию попали отечественная «четырнадцатая» и ПАЗ. Судя по кадрам с места аварии, легковушку буквально разорвало на части.

— Столкнулись ВАЗ 2114 и автобус, лоб в лоб. Водитель легковушки погиб, — сообщаются очевидцы.

На месте работает ГИБДД, сотрудникам предстоит установить обстоятельства аварии.

— Часто ездим по этой трассе, там рептилоиды обгон совершают, когда встречка едет близко. Сами частенько на обочину съезжаем, пытаясь уйти от столкновения, — пишут комментаторы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718858" frameborder="0"></iframe> Авария Челябинск-Курган.

ИСТОЧНИК KP.RU