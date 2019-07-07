Автобус и легковушка столкнулись на трассе под Челябинском
Днем 7 июля на трассе Челябинск-Курган произошло столкновение. В аварию попали отечественная «четырнадцатая» и ПАЗ. Судя по кадрам с места аварии, легковушку буквально разорвало на части.
— Столкнулись ВАЗ 2114 и автобус, лоб в лоб. Водитель легковушки погиб, — сообщаются очевидцы.
На месте работает ГИБДД, сотрудникам предстоит установить обстоятельства аварии.
— Часто ездим по этой трассе, там рептилоиды обгон совершают, когда встречка едет близко. Сами частенько на обочину съезжаем, пытаясь уйти от столкновения, — пишут комментаторы.
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Авария Челябинск-Курган.
ИСТОЧНИК KP.RU