Ребенок стал жертвой аварии в Челябинской области
Столкновение произошло на улице Победы в Миассе 6 июля. Отечественная «четырнадцатая» мчалась по дороге, когда перед ней вдруг затормозил Honda Partner. После удара в багажник, ВАЗ 2114 проехал еще вперед и зацепил Hyundai Accent.
Водители и пассажиры иномарок уцелели. Наиболее тяжелые травмы получили водитель «четырнадцатой» и его пассажир — семилетний ребенок.
— Мальчика перевозили без детского кресло. Обоих увезли в больницу. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ОГИБДД по Миассу.
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