2019-07-07T17:28:10+03:00
Происшествия

Ребенок стал жертвой аварии в Челябинской области

Его перевозили без детского сиденья
Андрей АБРАМОВ
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В аварии пострадал ребенок. Фото: отдел ГИБДД по МиассуВ аварии пострадал ребенок. Фото: отдел ГИБДД по Миассу
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Столкновение произошло на улице Победы в Миассе 6 июля. Отечественная «четырнадцатая» мчалась по дороге, когда перед ней вдруг затормозил Honda Partner. После удара в багажник, ВАЗ 2114 проехал еще вперед и зацепил Hyundai Accent.

Водители и пассажиры иномарок уцелели. Наиболее тяжелые травмы получили водитель «четырнадцатой» и его пассажир — семилетний ребенок.

— Мальчика перевозили без детского кресло. Обоих увезли в больницу. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ОГИБДД по Миассу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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