Беременная женщина украла кошелек в торговом комплексе Челябинска

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-08T04:44:01+03:00

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Инцидент произошел 4 июля в 17:45. Жительница Челябинска Анастасия Лерх рассказала о нем в соцсети «ВКонтакте» и попросила помощи.

— В ТРК Фиеста две женщины — одна из них в положении — украли кошелек красного цвета. В нем были кредитные карты, полис ОМС, ключи от дома и 12 тыс. руб. Видео прилагаю. Может, кто видел или знает этих людей. Помогите, пожалуйста. За любую информацию будем благодарны. Полицию вызвали. Посмотрели, что женщины поехали в сторону Паркового. Заявление написали. За помощь гарантируем вознаграждение, — написала Анастасия в группе «Парковый Челябинск».

На записи с камер наблюдения видно, как две женщины трутся возле людей у кассы. Уже через несколько секунд они поспешно уходят. Лиц почти не видно.

Полиция Челябинска проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU