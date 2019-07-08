СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-08T04:44:46+03:00

Летающий светящийся объект в небе над Челябинском напугал горожан. Кадр из видео vk.com/inc174

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Житель Тракторозаводского района Челябинска Дмитрий выложил в соцсети видео с названием «НЛО». В ролике он наблюдает полет светящегося шара. Неопознанный летающий объект то поднимается, то опускается, двигаясь вдоль горизонта.

Светящийся НЛО напугал жителей Челябинска.Видeo: Дмитрий

Видео было снято 4 июля в десять часов вечера. Его сразу растащили по пабликам «ВКонтакте». Пользователи соцсети обсуждают НЛО.

— Я такие явления несколько раз видела на Тополинке. Поражает скорость передвижения, — прокомментировала Светлана Рымарь.

— Возле озер такие шары с друзьями видели. Тоже время было 22 часа. Мы напугались! — написала Анисия Рукавишникова.

Однако, контакта с внеземной цивилизацией не вышло. Сразу несколько человек разочаровали тех, кто верит в инопланетян: это снова не они. На этот раз на видео попал китайский фонарик. Это летающая светящаяся конструкция из бумаги, натянутой на легкий деревянный каркас. Такие запускают на улице ради развлечения и украшения праздника.

Китайские фонарики.Фото: Иван ВИСЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU