2019-07-08T05:14:41+03:00
Общество

В Челябинской области пропала 16-летняя девушка

Ее ищут больше двух недель
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы видели эту девушку, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАСЕсли вы видели эту девушку, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАС
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В Сосновском районе, в поселке Ленинский, с 24 июня разыскивают 16-летнюю Яну Гаврилову. Она ушла из дома по адресу Центральная, 19б и больше ее никто не видел. Девушку ищут родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

Приметы: рост около 156 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Во что была одета Яна — не сообщается, поскольку она могла переодеться.

Если вам что-либо известно о местонахождении Яны Гавриловой, позвоните по номеру 8-951-455-13-17 Татьяна, либо — 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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