В Челябинской области пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 05:04 2019-07-08T05:14:41+03:00

Если вы видели эту девушку, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

Ее ищут больше двух недель

Изменить размер текста: A A

В Сосновском районе, в поселке Ленинский, с 24 июня разыскивают 16-летнюю Яну Гаврилову. Она ушла из дома по адресу Центральная, 19б и больше ее никто не видел. Девушку ищут родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС».

Приметы: рост около 156 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Во что была одета Яна — не сообщается, поскольку она могла переодеться.

Если вам что-либо известно о местонахождении Яны Гавриловой, позвоните по номеру 8-951-455-13-17 Татьяна, либо — 102.

ИСТОЧНИК KP.RU