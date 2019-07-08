2019-07-08T06:51:10+03:00
Общество

В магазинах Кургана появились «Корзины доброты», в которых можно оставлять продукты нуждающимся

Жители могут помочь крупами, макаронами, консервами и прочей едой
Валентина ВАГАНОВА
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«Корзины доброты» появились также и в других городах региона. Фото: Главное управление социальной защиты населения Курганской области.«Корзины доброты» появились также и в других городах региона. Фото: Главное управление социальной защиты населения Курганской области.
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В супермаркетах Кургана появились корзины с табличками «Продукты в помощь». Любой желающий может оставить в них еду для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благотворительную акцию организовало Главное управление социальной защиты населения Курганской области.

— Приходя в магазин и приобретая продукты для себя, можно купить упаковку макарон или крупы для одинокого пожилого человека, инвалида или для многодетной семьи. Центры социального обслуживания, которые сотрудничают с торговыми сетями, сформируют из продуктов наборы и раздадут нуждающимся гражданам, — рассказала начальник управления Вера Демина.

Акция «Корзина доброты» бессрочная. Организаторы советуют курганцам покупать продукты с длительным сроком хранения: макароны, крупы, консервы, масло и прочее.

Благотворительные корзины теперь есть также в Шадринске, Кетовском, Юргамышском, Шумихинском и Макушинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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