2019-07-08T07:59:01+03:00
Общество

В самолет, летевший из Антальи в Челябинск, ударила молния

На борту находились более 200 пассажиров
Валентина ВАГАНОВА
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Никто из пассажиров и сотрудников авиакомпании не пострадал.Никто из пассажиров и сотрудников авиакомпании не пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на понедельник, 8 июля, на Челябинск обрушился ливень с грозой. Непогода отразилась на расписании рейсов в аэропорту. Так, на восемь часов задержали рейс до Антальи. Причиной стало то, что в самолет «Анталья — Челябинск» попала молния.

Инцидент произошел около полуночи. Молния ударила, когда авиалайнер компании Red Wings заходил на посадку в челябинском аэропорту. Как сообщили в авиакомпании, самолет спокойно приземлился, никто не пострадал. На борту находилось больше двухсот пассажиров.

— Авиакомпания Red Wings удивила. Три раза садились после удара молнии в крыло самолета. Я дома, ура! — написал на своей странице во «ВКонтакте» пассажир Павел.

На время, пока инженеры осматривали борт, людей, которые должны были полететь до Антальи, разместили в гостинице. Сейчас, судя по расписанию на сайте аэропорта, посадка на рейс окончена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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