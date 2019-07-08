Жители Челябинской области забыли ключи в дверях, и их дом обокрали

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-08T08:02:54+03:00

Всегда проверяйте, точно ли вы закрыли квартиру и не забывайте в дверях ключи. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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В полицию с заявлением о краже обратился 31-летний житель Магнитогорска. Он рассказал, что вечером случайно оставил ключи в замке входной двери. А утром, когда семья проснулась, из прихожей пропали ключи от машины и кошелек с деньгами. Ущерб составил 8 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД России по Магнитогорску.

Подобный инцидент произошел в левобережной части города. 70-летняя пенсионерка ждала специалиста по проверке домашнего оборудования. Открыла ворота и занималась своими делами. После 15-минутного ожидания, старушка решила, что уже никто не придет, и закрыла ворота.

А уже дома обнаружила, что у нее украли кошелек с 27 тысячами рублей.

— Уважаемые магнитогорцы! Будьте внимательны, когда входите в свои квартиры, не забывайте ключи во входных дверях, а также не оставляйте их открытыми, — призывают сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU