2019-07-08T09:10:19+03:00
Общество

В Челябинске закрыли движение трамваев на Медгородок

В управлении транспорта рассказали, когда снова пустят вагоны
Валентина ВАГАНОВА
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Изменение маршрутов действует до 15 июля.Изменение маршрутов действует до 15 июля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из-за ремонта теплотрассы в Челябинске изменили трамвайные маршруты. До шести часов утра 15 июля закрыли движение на Медгородок. Об этом сообщили в управлении транспорта Челябинска.

Схема движения трамваев по 15 июля:

Маршрут № 6

ЧТЗ — Труда — Российская — Теплотехнический институт — КироваЦвиллинга — Карла Маркса — Труда — ЧТЗ

ЧТЗ — Труда — Карла Маркса — Цвиллинга — Кирова — Теплотехнический институт — Российская — Труда — ЧТЗ

Маршрут № 17

Чичерина — Теплотехнический институт — Кирова — Завод им. Колющенко (по маршруту № 16)

Чичерина — Першино (до остановки Авторынок)

Маршрут № 20

ЧМК — Теплотехнический институт — Горького — ЧТЗ

Троллейбусные и автобусные маршруты работают в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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