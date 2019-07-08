В Челябинске закрыли движение трамваев на Медгородок
Из-за ремонта теплотрассы в Челябинске изменили трамвайные маршруты. До шести часов утра 15 июля закрыли движение на Медгородок. Об этом сообщили в управлении транспорта Челябинска.
Схема движения трамваев по 15 июля:
Маршрут № 6
ЧТЗ — Труда — Российская — Теплотехнический институт — Кирова — Цвиллинга — Карла Маркса — Труда — ЧТЗ
ЧТЗ — Труда — Карла Маркса — Цвиллинга — Кирова — Теплотехнический институт — Российская — Труда — ЧТЗ
Маршрут № 17
Чичерина — Теплотехнический институт — Кирова — Завод им. Колющенко (по маршруту № 16)
Чичерина — Першино (до остановки Авторынок)
Маршрут № 20
ЧМК — Теплотехнический институт — Горького — ЧТЗ
Троллейбусные и автобусные маршруты работают в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU