2019-07-08T09:08:50+03:00
Происшествия

В Челябинске сбили 7-летнего мальчика

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Валентина ВАГАНОВА
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Мальчика на «скорой» увезли в больницу.Мальчика на «скорой» увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поселке Новосинеглазово, что в Советском районе Челябинска, вечером в субботу, 6 июля, иномарка сбила ребенка. 53-летний водитель на Daewoo Nexia наехал на мальчика, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел по улице Челябинская. Очевидцы тут же вызвали «скорую». Школьника увезли в больницу.

— В результате ДТП 7-летний пешеход получил травмы. Он госпитализирован, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Сейчас полицейские проводят административное расследование. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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