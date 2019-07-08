В Челябинске сбили 7-летнего мальчика
В поселке Новосинеглазово, что в Советском районе Челябинска, вечером в субботу, 6 июля, иномарка сбила ребенка. 53-летний водитель на Daewoo Nexia наехал на мальчика, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел по улице Челябинская. Очевидцы тут же вызвали «скорую». Школьника увезли в больницу.
— В результате ДТП 7-летний пешеход получил травмы. Он госпитализирован, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Сейчас полицейские проводят административное расследование. Устанавливают все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU