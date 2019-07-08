2019-07-08T10:52:54+03:00
Общество

В мэрии назвали сроки ремонта подземного перехода в центре Челябинска

Чиновники каждый день проверяют работу подрядчика
Ольга АНТОНОВА
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Состояние подземок в центре города очень плачевное.Состояние подземок в центре города очень плачевное.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Гранит для ступеней подземных переходов на площади Революции должны заказать в понедельник, 8 июля. Об этом заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, подрядчик по договору обязан отремонтировать спуски подземки — заменить растрескавшиеся ступени на новые, снять со стен мрамор, оштукатурить их. Цена вопроса — 8 млн руб. Позже вдоль стен установят подъемники для колясок.

Неделю назад врио главы города Наталья Котова высказала претензии подрядчику: ремонт стартовал 24 апреля, а толку никакого. Рабочих нет, часть спусков закрыта. Подрядчик рискует потерять контракт, ведь срок окончания ремонтов — 31 августа.

Переходы находятся в оперативном управлении МБУ «Горсад имени Пушкина», учредитель которого — городское Управление культуры. Ремонт самих тоннелей не предусмотрен. Как говорят чиновники, на этот фронт работ требуется от 49 млн руб.

В среду, 10 июля, откроется спуск от Арбитражного суда. Но пока в «полуфабрикатном виде»: гранит для ступеней поступит через три недели.

— Обещают вывести дополнительно 11 рабочих в переход. Составлен подневной план, будем контролировать ежедневно. Сегодня состоится заказ гранита для ступеней и облицовки стен. Заказчик ставит крайний срок по переходам — 28 августа, — сказал Авдеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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