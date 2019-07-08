2019-07-08T09:46:44+03:00
Общество

В мэрии Челябинска выясняют, кто отвечает за подземные переходы в городе

Состояние тоннелей чудовищное
Ольга АНТОНОВА
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Сегодня переходы в Челябинске выглядят очень удручающе. Фото: Ксения Дурманова.Сегодня переходы в Челябинске выглядят очень удручающе. Фото: Ксения Дурманова.
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Пока в центре Челябинска идет ремонт подземных переходов, горожане указывают на плачевное состояние других тоннелей. Давно требует ремонта подземный переход на Теплотехническом институте. Разбиты ступени и обшарпаны стены в подземке у «Детского мира», на остановке «Центральный рынок». у проходной завода АМЗ; на Свердловском проспекте, рядом с Цинковым заводом; рядом с Торговым центром на ул. Каслинская.

Тоннели на площади Революции находятся в оперативном управлении МБУ «Горсад им. Пушкина», учредитель которого — Управление культуры администрации Челябинска. А кто отвечает за другие переходы?

— Не знаю. Спросите в Комитете по имуществу и земельным отношениям Челябинска, — сказала начальник Управления культуры Элеонора Халикова.

О проверке документов по аренде других переходов сообщила врио главы города Наталья Кототова. Нужно выяснить, кому сдан в аренду тот или другой тоннель и понять, почему они в таком плачевном состоянии:

— Дано поручение посмотреть все переходы. Выяснить, у кого в аренде находятся, составить акты об их состоянии и принять решение о ремонте. Либо расторгнуть договор с арендатором через суд, либо договориться о работах. Вопрос надо решать, — сказала Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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