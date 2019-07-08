Пьяный бесправник врезался в «Газель» на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-08T11:26:07+03:00

Сам водитель сейчас в больнице. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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Авария произошла в Агаповском районе, на дороге Южноуральск — Магнитогорск, в ночь на 7 июля. Пьяный водитель на отечественной «пятнашке» влетел в стоящую «Газель». Удар был такой силы, что легковушку превратило в груду металла. 47-летняя пассажирка скончалась на месте, а самого водителя с травмами увезли в больницу. Ему 41 год, водительских прав у него нет.

Машина превратилась в груду металла. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас полицейские проводят проверку по этому ДТП.

— На данный момент установлено, что водитель и пассажир автомобиля ВАЗ — жители Магнитогорска, а в автомобиле ГАЗ находился 34-летний житель Казахстана, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

За прошедшие выходные в области произошло 33 ДТП, в которых двое погибли, 41 человек получили травмы, в том числе пострадали семь детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU