Пьяный бесправник врезался в «Газель» на трассе в Челябинской области
Авария произошла в Агаповском районе, на дороге Южноуральск — Магнитогорск, в ночь на 7 июля. Пьяный водитель на отечественной «пятнашке» влетел в стоящую «Газель». Удар был такой силы, что легковушку превратило в груду металла. 47-летняя пассажирка скончалась на месте, а самого водителя с травмами увезли в больницу. Ему 41 год, водительских прав у него нет.
Машина превратилась в груду металла. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Сейчас полицейские проводят проверку по этому ДТП.
— На данный момент установлено, что водитель и пассажир автомобиля ВАЗ — жители Магнитогорска, а в автомобиле ГАЗ находился 34-летний житель Казахстана, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
За прошедшие выходные в области произошло 33 ДТП, в которых двое погибли, 41 человек получили травмы, в том числе пострадали семь детей.
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