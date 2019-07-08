2019-07-08T12:47:42+03:00
Общество

Алексей Текслер вручил главе Озерска «синюю папку» с жалобами горожан

Люди жалуются на состояние дорог и ЖКХ, очереди в больницах и поликлиниках
Ольга АНТОНОВА
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Содержимое "Синей папки" - план работы для местных чиновников. Фото: gubernator74.ruСодержимое "Синей папки" - план работы для местных чиновников. Фото: gubernator74.ru
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Во время рабочей поездки в Озерск глава региона Алексей Текслер вручил «синюю папку» мэру Озерска Евгению Щербакову. В папке — жалобы жителей, поступающие главе Текслеру в социальных сетях. Ключевые городские проблемы — ремонт и содержание дорог, состояние ЖКХ, качество медобслуживания.

— Город развивается, хотя есть проблемы, о которых говорят жители. В первую очередь, речь идет о состоянии дорог. Я посмотрел динамику финансирования за последние годы, надо признать, что на дорожное строительство выделялось мало средств. К городу есть большое количество вопросов по состоянию жилищно-коммунальной инфраструктуры, прежде всего, теплотрасс и водопроводных труб. Из областного центра в ближайшее время направлю комиссию, которая проведет комплексную оценку проблемы и предложит решения. Отдельное направление, которое для всех городов актуально, — это городская среда. Здесь есть определенные вопросы и на них указывают граждане, — подчеркнул Алексей Текслер.

В городе атомщиков Текслер побывал в парке, осмотрел набережную. Живописные виды главе региона понравились.

В нынешнем году Озерск получит дополнительные средства на дорожные работы.

Решено реконструировать трассу Озерск — Касли, уже в этом году ее приведут в порядок.

Глава региона отдельно отметил дорогу Озерск — Метлино: состояние неудовлетворительное, сильно изношено покрытие, поэтому поставлена задача внести эту трассу в первоочередной план ремонта на следующий дорожный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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