Богатые родственники «пожалели» сиротку и навесили на нее долг в 1,5 млн рублей
Девушка-сирота из Копейска стала жертвой жадного брата, который сначала забрал ее дом, а потом вогнал в большие долги.
Десять лет назад Люба унаследовала от мамы участок и небольшой домик в Копейске. Ухаживать за таким хозяйством в 16 лет трудно, и Люба решила наследство продать. Но тетя с дядей уговорили переехать в квартиру, а в дом на время пустить двоюродного брата.
В итоге Любу отправили в барак, а ее брат затеял перестройку дома: снес хозяйственные постройки, сделал пристрой, прорубил дополнительные окна. Узнав об этом, девушка с помощью участкового выгнала брата. А тот, в отместку, обвинил сестру в необоснованном обогащении.
Молодой человек принес в суд ворох квитанций о покупке строительных материалов. Многие потом признали поддельными. Тем не менее, суд решил, что хозяйка дома должна вернуть брату 1,5 млн рублей.
— Освободиться от этого долга помогла процедура банкротства. Сегодня мы добиваемся, чтобы против мужчины возбудили уголовное дело. Тогда мы сможем аннулировать долг и снять с девушки статус банкрота, — рассказал КП-Челябинск руководитель проекта «Банкротство в подарок» Вячеслав Курилин.
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