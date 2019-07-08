Четырехлетняя девочка из Магнитогорска умерла в санатории во время прогулки

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-08T15:01:12+03:00

У малышки было больное сердце

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Трагедия произошла днем 7 июля в башкирском санатории «Якты-Куль». Четырехлетней девочке, которая приехала с мамой из Магнитогорска, внезапно стало плохо во время прогулки. На крики матери прибежали врачи из санатория, но ребенок уже не дышал.

Об этом в социальных сетях сообщают отдыхающие здравницы.

— У девочки остановилось сердечко. Медики пытались ее откачать. Скорую ждали 40 минут, — пишут в местном паблике очевидцы событий.

Несмотря на необходимые реанимационные мероприятия спасти малышку не удалось.

В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются сотрудники следственного комитета. По предварительной версии у девочки было больное сердце.

Известно, что она не отдыхала в санатории по путевке. Семья приехала на один день, чтобы погулять по территории лечебницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU