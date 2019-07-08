Четырехлетняя девочка из Магнитогорска умерла в санатории во время прогулки
Трагедия произошла днем 7 июля в башкирском санатории «Якты-Куль». Четырехлетней девочке, которая приехала с мамой из Магнитогорска, внезапно стало плохо во время прогулки. На крики матери прибежали врачи из санатория, но ребенок уже не дышал.
Об этом в социальных сетях сообщают отдыхающие здравницы.
— У девочки остановилось сердечко. Медики пытались ее откачать. Скорую ждали 40 минут, — пишут в местном паблике очевидцы событий.
Несмотря на необходимые реанимационные мероприятия спасти малышку не удалось.
В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются сотрудники следственного комитета. По предварительной версии у девочки было больное сердце.
Известно, что она не отдыхала в санатории по путевке. Семья приехала на один день, чтобы погулять по территории лечебницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU