Троллейбус насмерть сбил пешехода в Металлургическом районе Челябинска
Сегодня днем, 8 июля, молодой челябинец попал под колеса троллейбуса. По словам очевидцев, на вид ему 30-35 лет, был в шортах с голым торсом. На место за считанные минуты примчался реанимобиль, но спасти пострадавшего медикам не удалось.
Трагедия произошла у дома №41 по улице 50 лет ВЛКСМ, в 11:15.
Житель Челябинска погиб под колесами троллейбуса.Видео: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»
— 55-летний водитель троллейбуса №15 наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства этой аварии, материалы направлены в Следственный отдел по расследованию ДТП, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Никаких документов при погибшем не было. Его личность устанавливается.
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