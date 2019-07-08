Троллейбус насмерть сбил пешехода в Металлургическом районе Челябинска

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-08T17:55:18+03:00

От полученных травм он скончался на месте

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Сегодня днем, 8 июля, молодой челябинец попал под колеса троллейбуса. По словам очевидцев, на вид ему 30-35 лет, был в шортах с голым торсом. На место за считанные минуты примчался реанимобиль, но спасти пострадавшего медикам не удалось.

Трагедия произошла у дома №41 по улице 50 лет ВЛКСМ, в 11:15.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/719059" frameborder="0"></iframe> Житель Челябинска погиб под колесами троллейбуса.Видео: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»

— 55-летний водитель троллейбуса №15 наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства этой аварии, материалы направлены в Следственный отдел по расследованию ДТП, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Никаких документов при погибшем не было. Его личность устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU