В Челябинске появилась новая маршрутка, связывающая ЧТЗ и ЧМЗ, но она оказалась нелегальной

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-08T20:08:57+03:00

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Жители Челябинска делятся в соцсетях фотографиями маршрутного такси №47 с табличкой «новый» на капоте. Эта маршрутка связывает микрорайон Чурилово с ЧМК. По словам жителей, маршрут очень удобный: теперь из Тракторозаводского района до Металлургического можно добраться без пересадок. Однако, как заявили в городском управлении транспорта, с этим маршрутом не все гладко.

— Микроавтобусы маршрута № 47 работают без разрешительных документов. В июне был проведен конкурс на обслуживание этого маршрута и определен победитель, однако перевозчик пока не приступил к работе. По закону у него есть 90, чтобы получить необходимые документы и выйти на линию, — сообщили в ведомстве.

В управлении транспорта также добавили, что установят юридическое лицо, от имени которого работает маршрут, и подадут на него иск суд о прекращении деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU