Магазин бесплатно раздает обувь жителям Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:21 2019-07-09T04:23:12+03:00

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«Летняя обувь БЕСПЛАТНО» — гласит надпись на картонной коробке, выставленной возле торгового центра в Миассе. Кто-то подходит посмотреть просто из любопытства. Другие не стесняются и примеряют обувку. Ажиотажа нет. Никто не хватает по десять пар в одни руки.

— Скорее всего, это потому что обувь очень древняя, — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Татьяна Штенберг.

— Возможен такой сценарий, что придет барыга из ТЦ и унесет это на продажу в свой отдел, — комментирует Антон Кондратьев.

Впрочем, все это лишь догадки. А бесплатно раздать обувь, да еще и новую, нуждающимся — дело хорошее.

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ИСТОЧНИК KP.RU