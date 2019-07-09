Магазин бесплатно раздает обувь жителям Челябинской области
«Летняя обувь БЕСПЛАТНО» — гласит надпись на картонной коробке, выставленной возле торгового центра в Миассе. Кто-то подходит посмотреть просто из любопытства. Другие не стесняются и примеряют обувку. Ажиотажа нет. Никто не хватает по десять пар в одни руки.
— Скорее всего, это потому что обувь очень древняя, — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Татьяна Штенберг.
— Возможен такой сценарий, что придет барыга из ТЦ и унесет это на продажу в свой отдел, — комментирует Антон Кондратьев.
Впрочем, все это лишь догадки. А бесплатно раздать обувь, да еще и новую, нуждающимся — дело хорошее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта kpravda@ya.ru
SMS 8-902-616-06-06
Тел. (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU