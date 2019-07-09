2019-07-09T04:23:12+03:00
Общество

Магазин бесплатно раздает обувь жителям Челябинской области

На улице выставили коробку с новыми башмаками
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинской области магазин бесплатно раздает обувь. Фото: Дим Сафиуллин, vk.com/inzidentmiassВ Челябинской области магазин бесплатно раздает обувь. Фото: Дим Сафиуллин, vk.com/inzidentmiass
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«Летняя обувь БЕСПЛАТНО» — гласит надпись на картонной коробке, выставленной возле торгового центра в Миассе. Кто-то подходит посмотреть просто из любопытства. Другие не стесняются и примеряют обувку. Ажиотажа нет. Никто не хватает по десять пар в одни руки.

— Скорее всего, это потому что обувь очень древняя, — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Татьяна Штенберг.

— Возможен такой сценарий, что придет барыга из ТЦ и унесет это на продажу в свой отдел, — комментирует Антон Кондратьев.

Впрочем, все это лишь догадки. А бесплатно раздать обувь, да еще и новую, нуждающимся — дело хорошее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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