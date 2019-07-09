2019-07-09T05:38:19+03:00
Происшествия

Два казахстанца на лыжах и в маскхалатах пытались перейти границу в Челябинской области

Нелегалы хотели попасть в Магнитогорск и устроится на работу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Брединский районный суд приговорил к десяти месяцам колонии общего режима двоих жителей Казахстана. Их признали виновными в незаконном пересечении российско-казахстанской границы.

Нарушителей задержали в январе этого года.

По данным следствия они нарядились в маскировочные халаты белого цвета и на лыжах выдвинулись в сторону России из поселка Чайковский.

— Через семь часов пути перебежчикам удалось перейти границу в обход пропускного пункта. Таким образом они оказались в Брединском районе Челябинской области, где их задержали пограничники, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нелегалы объяснили, что хотели добраться до Магнитогорска, чтобы устроится там на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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