В Зауралье водолазы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего во время купания в реке
Ребенок исчез вчера 8 июля в Кургане. Его вещи нашли в районе Мало-Чаусовского моста через реку Тобол.
— Это мой брат. Ему 8 лет. Он пошел на реку с какими-то мальчиками. Плавать не умел. Нырнул в воду и больше его никто не видел. Ребята не помогли, — пишет в группе «Инцидент-Курган» Полина Воденникова.
В тот же день вечером сотрудники МЧС начали поиски ребенка. Водолазы обследовали дно в месте происшествия, но тела не нашли.
Сегодня к розыску подключился поисково-спасательный отряд «Азимут». Волонтеры просят откликнуться горожан, которые занимаются любительским дайвингом. Всем, кто может помочь в поисках, необходимо подъехать к Кировскому мосту. В ближайшие часы необходимо прочесать береговую зону.
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