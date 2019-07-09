2019-07-09T08:03:08+03:00
Происшествия

В Зауралье водолазы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего во время купания в реке

Его вещи нашли в районе Мало-Чаусовского моста
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "Инцидент|Курган"Фото: vk.com "Инцидент|Курган"
Изменить размер текста:

Ребенок исчез вчера 8 июля в Кургане. Его вещи нашли в районе Мало-Чаусовского моста через реку Тобол.

— Это мой брат. Ему 8 лет. Он пошел на реку с какими-то мальчиками. Плавать не умел. Нырнул в воду и больше его никто не видел. Ребята не помогли, — пишет в группе «Инцидент-Курган» Полина Воденникова.

В тот же день вечером сотрудники МЧС начали поиски ребенка. Водолазы обследовали дно в месте происшествия, но тела не нашли.

Сегодня к розыску подключился поисково-спасательный отряд «Азимут». Волонтеры просят откликнуться горожан, которые занимаются любительским дайвингом. Всем, кто может помочь в поисках, необходимо подъехать к Кировскому мосту. В ближайшие часы необходимо прочесать береговую зону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Федор Конюхов собирается пролететь через Челябинск на самолете с солнечными батареями
Правительство Челябинской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение
В центре Челябинска из офисного центра «Скиф» эвакуировали людей
В Челябинске появится современное кузнечное предприятие
«Машина всмятку»: в Магнитогорске иномарка врезалась в бетонный столб
Два казахстанца на лыжах и в маскхалатах пытались перейти границу в Челябинской области
Магазин бесплатно раздает обувь жителям Челябинской области
Житель Челябинска задушил собаку, за которой присматривал в отсутствие хозяйки
Жители Челябинска массово топят свои автомобили
Сурово припаркованный велосипед обсуждают в Челябинске
Школьницу, которую разыскивали больше двух недель в Челябинской области, нашли
Самолет, в который ударила молния, не вылетел из Челябинска в Анталью
В Челябинске появилась новая маршрутка, связывающая ЧТЗ и ЧМЗ, но она оказалась нелегальной
В Челябинске 18-летний парень разбился, выпав с шестого этажа многоэтажки
Суд запретил разведение форели в озере Тургояк
Троллейбус насмерть сбил пешехода в Металлургическом районе Челябинска
В Челябинске на пруду Девичьи слезы утонул 15-летний школьник
За снос незаконных ларьков в Челябинске будет отвечать экс-полицейский
Четырехлетняя девочка из Магнитогорска умерла в санатории во время прогулки
Богатые родственники «пожалели» сиротку и навесили на нее долг в 1,5 млн рублей
Флешмоб МВД: южноуральские полицейские выкладывают в соцсети семейные фото
На Иннопроме предприятия Южного Урала презентуют «умное железо»