2019-07-09T10:15:39+03:00
Общество

В Челябинске коммунальщики похитили у жильцов 1 млн рублей

Люди заплатили эти деньги за отопление
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управляющую компанию «Рассвет» из Калининского района Челябинска подозревают в мошенничестве.

По данным следствия коммунальщики собрали с жильцов многоквартирного дома оплату за отопление в размере одного миллиона рублей. Однако деньги в ресурсоснабжающую организации перечислены не были. Управляющая компания потратила их по своему усмотрению.

— Факт задолженности в размере 1 млн рублей выявили сотрудники Калининской районной прокуратуры. Это и стало основанием для проверки, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале подростки залезли на строительный кран
После нападения коровы на ребенка в Челябинской области, городские власти заявили, что будут отлавливать бродячий скот
Названы курорты, куда чаще всего едут отдыхать из Челябинска
Федор Конюхов собирается пролететь через Челябинск на самолете с солнечными батареями
Правительство Челябинской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение
В центре Челябинска из офисного центра «Скиф» эвакуировали людей
В Челябинске появится современное кузнечное предприятие
В Зауралье водолазы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего во время купания в реке
«Машина всмятку»: в Магнитогорске иномарка врезалась в бетонный столб
Два казахстанца на лыжах и в маскхалатах пытались перейти границу в Челябинской области
Магазин бесплатно раздает обувь жителям Челябинской области
Житель Челябинска задушил собаку, за которой присматривал в отсутствие хозяйки
Жители Челябинска массово топят свои автомобили
Сурово припаркованный велосипед обсуждают в Челябинске
Школьницу, которую разыскивали больше двух недель в Челябинской области, нашли
Самолет, в который ударила молния, не вылетел из Челябинска в Анталью
В Челябинске появилась новая маршрутка, связывающая ЧТЗ и ЧМЗ, но она оказалась нелегальной
В Челябинске 18-летний парень разбился, выпав с шестого этажа многоэтажки
Суд запретил разведение форели в озере Тургояк
Троллейбус насмерть сбил пешехода в Металлургическом районе Челябинска
В Челябинске на пруду Девичьи слезы утонул 15-летний школьник
За снос незаконных ларьков в Челябинске будет отвечать экс-полицейский
Четырехлетняя девочка из Магнитогорска умерла в санатории во время прогулки
Богатые родственники «пожалели» сиротку и навесили на нее долг в 1,5 млн рублей
Флешмоб МВД: южноуральские полицейские выкладывают в соцсети семейные фото
На Иннопроме предприятия Южного Урала презентуют «умное железо»