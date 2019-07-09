В Челябинске коммунальщики похитили у жильцов 1 млн рублей
Управляющую компанию «Рассвет» из Калининского района Челябинска подозревают в мошенничестве.
По данным следствия коммунальщики собрали с жильцов многоквартирного дома оплату за отопление в размере одного миллиона рублей. Однако деньги в ресурсоснабжающую организации перечислены не были. Управляющая компания потратила их по своему усмотрению.
— Факт задолженности в размере 1 млн рублей выявили сотрудники Калининской районной прокуратуры. Это и стало основанием для проверки, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По результатам проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
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