В Челябинской области стартует национальный проект: начинается прием документов на гранты «Агростартап»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-09T15:30:34+03:00

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10 июля в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области стартует конкурс на гранты «Агростартап» в рамках регионального проекта по поддержке фермеров и развития сельской кооперации. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В результате конкурса будут определены 15 грантополучаетелей, которые смогут направить на развитие своего сельского бизнеса 3 млн рублей каждый. Одновременно объявляется сбор документов на выплату субсидий сельскохозяйственным кооперативам.

На эти мероприятия будет направлено 59 млн рублей из федерального и областного бюджетов: 44 млн — на выплату грантов и 15 млн рублей — на выплату субсидий кооперативам для возмещения расходов на закупку сельскохозяйственной продукции в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Прием документов на конкурс по предоставлению грантов «Агростартап» начнется в 8.30 утра 10 июля и продлится до 19 июля. Участниками конкурса могут стать фермеры, получившие регистрацию в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые в случае победы в конкурсе обязуются в течение не менее 15 календарных дней осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы Челябинской области.

В бальной системе оценивается срок ведения хозяйства, наличие земельных участков, производственных помещений, техники, скота. Будущий агростартапер должен предоставить на конкурс бизнес-план по одному из выбранных направлений: животноводство и растениеводство, а также план расходов, который может включать приобретение земель, техники, животных, расходов на строительство. Максимальный объем гранта — 3 млн рублей. Подвести итоги конкурса планируется к середине августа, и в течение 18 месяцев грантополучатели смогут реализовать средства господдержки. Также они должны создать новые рабочие места в своих хозяйствах.

«Агростартап» — новый вид грантов. В регионе уже выплачиваются гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. В этом году победителями конкурсов стали 32 начинающих фермера и 4 семейные животноводческие фермы, которые получат в общей сложности 90 млн и 30 млн рублей соответственно.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU