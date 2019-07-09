Пары из Китая готовы ехать в Челябинск за «детьми из пробирки»
Представитель медцентра из китайского города Сиане приехал в Челябинск, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с нашими репродуктологами, сообщает газета «Южноуральская панорама».
— Не иметь ребенка стыдно. И в Китае все больше пар обращаются ко вспомогательным репродуктивным технологиям. Однако в Сиане с населением шесть миллионов человек ЭКО занимаются только четыре клиники. Вот почему китайцы готовы ехать на ЭКО в Челябинск, — рассказал представитель Китая Ху Кай.
В Челябинске высокий процент успешных попыток ЭКО, хороший сервис и невысокая по мировым меркам цена на процедуру. А главное — в России более мягкое законодательство. Например, в Китае запрещено донорство в этой сфере.
По полису для россиян ЭКО бесплатное. Ежегодно в Челябинской области выдают примерно 1900 квот на бесплатное ЭКО. По статистике Челябинского областного перинатального центра, рождением малыша заканчиваются около 20% процедур.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU