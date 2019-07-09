Пары из Китая готовы ехать в Челябинск за «детьми из пробирки»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-09T15:59:25+03:00

В Китае донорство запрещено, а у нас - целые банки яйцеклеток и спермы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Представитель медцентра из китайского города Сиане приехал в Челябинск, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с нашими репродуктологами, сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Не иметь ребенка стыдно. И в Китае все больше пар обращаются ко вспомогательным репродуктивным технологиям. Однако в Сиане с населением шесть миллионов человек ЭКО занимаются только четыре клиники. Вот почему китайцы готовы ехать на ЭКО в Челябинск, — рассказал представитель Китая Ху Кай.

В Челябинске высокий процент успешных попыток ЭКО, хороший сервис и невысокая по мировым меркам цена на процедуру. А главное — в России более мягкое законодательство. Например, в Китае запрещено донорство в этой сфере.

По полису для россиян ЭКО бесплатное. Ежегодно в Челябинской области выдают примерно 1900 квот на бесплатное ЭКО. По статистике Челябинского областного перинатального центра, рождением малыша заканчиваются около 20% процедур.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU