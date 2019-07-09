2019-07-09T17:01:37+03:00
Происшествия

В Челябинске рецидивист ударил в шею ножом молодую мать

Женщина скончалась на месте
Лидия ПЕСКОВА
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Убийцу задержали, но о мотивах его поступка не сообщается.Убийцу задержали, но о мотивах его поступка не сообщается.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Необъяснимый по своей жестокости случай произошел в ночь на вторник, 9 июля, в Ленинском районе Челябинска. Во дворе жилого дома по ул. Барбюса ранее судимый мужчина зарезал знакомую, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

По словам свидетелей, оба отдыхали в одной компании и зацепились языками. Ссора началась еще в квартире, а потом оба вышли на улицу и продолжали ругаться, а потом мужчина вытащил нож и вонзил его молодой женщине в шею.

Известно, что погибшей было 25 лет. У нее остался ребенок-дошкольник.

Убийцу уже судили за кражу, изнасилование и разбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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