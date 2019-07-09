Работнице пекарни в Челябинске оторвало руку
Судя по всему, женщина нарушила технику безопасности
Пострадавшая замешивала тесто и нарушила технику безопасности.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ЧП случилось во вторник, 9 июля, в одной из пекарен, которая расположена на улице Дзержинского в Ленинском районе города, сообщают в мэрии.
Сорокалетняя женщина замешивала тесто при помощи специальной машины и получила серьезную травму — ей оторвало часть руки по локоть.
Уже спустя шесть минут на месте находилась бригада скорой помощи. Пострадавшую женщину госпитализировали в девятую городскую больницу. Она в реанимации. Удалось ли спасти оторванную конечность, на данный момент никто не сообщает.
Несчастный случай проверяет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU