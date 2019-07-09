2019-07-09T20:29:21+03:00
Происшествия

Мотоцикл залетел под Lexus на Северо-Западе Челябинска

Оба водителя отделались испугом
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Даже в экипировке и в шлеме мотоциклист на дороге особенно уязвим.Даже в экипировке и в шлеме мотоциклист на дороге особенно уязвим.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев мотоциклист на полном ходу залетел под иномарку. Авария произошла во вторник, 9 июля. Видео ДТП уже появилось в социальных сетях.

После удара мотоциклист вылетел из седла на проезжую часть, но спустя считанные секунды сумел подняться на ноги. По словам очевидцев, мужчина был в шлеме и в полной экипировке, серьезных травм он, кажется, не получил. Не пострадал и автолюбитель. Оба отделались легким испугом.

— По видео видно, что мотоциклист ехал по своей полосе, в крайней левой. А вот машина перестраивалась из соседнего ряда, — считает один из читателей паблика, где появилось видео столкновения, Андрей Челпанов.

Так ли это на самом деле, установит полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Мотоцикл залетел под Lexus в Челябинске..Видео: "Регион-74".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кургане нашли пропавшего накануне восьмилетнего мальчика
В Челябинске вот-вот сдадут два долгостроя
Стало известно, как помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев изменял России
Маршрутка загорелась на остановке в Металлургическом районе Челябинске
Шестиполосную дорогу у «Академ Riverside» в Челябинске разорвет зебра со светофорами
Работнице пекарни в Челябинске оторвало руку
За плохую работу: в Челябинске уволен еще один чиновник городской администрации
В Челябинске рецидивист ударил в шею ножом молодую мать
Пары из Китая готовы ехать в Челябинск за «детьми из пробирки»
В Челябинской области стартует национальный проект: начинается прием документов на гранты «Агростартап»
ЮУрГУ станет участником межрегионального научно-образовательного центра
Беларусь и Челябинская область продумывают совместный выпуск автобусов
Очередные обыски проходят в челябинском офисе «К&Б»
Организаторы Ильменки объяснили, почему в 2019 году на фестивале было мало народа
Водоплавающий экскаватор почистит русло реки Миасс в центре Челябинске
«Вода становится чище»: в реке Миасс в Челябинске появились раки
Попали в список Forbes: депутаты из Челябинской области оказались в рейтинге самых богатых
В МЧС рассказали подробности гибели подростка на пруду Девичьи слезы в Челябинске
На Южном Урале подростки залезли на строительный кран
После нападения коровы на ребенка в Челябинской области, городские власти заявили, что будут отлавливать бродячий скот
В Челябинске коммунальщики похитили у жильцов 1 млн рублей
Названы курорты, куда чаще всего едут отдыхать из Челябинска
Федор Конюхов собирается пролететь через Челябинск на самолете с солнечными батареями
Правительство Челябинской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение
В центре Челябинска из офисного центра «Скиф» эвакуировали людей