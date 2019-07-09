Мотоцикл залетел под Lexus на Северо-Западе Челябинска
На перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев мотоциклист на полном ходу залетел под иномарку. Авария произошла во вторник, 9 июля. Видео ДТП уже появилось в социальных сетях.
После удара мотоциклист вылетел из седла на проезжую часть, но спустя считанные секунды сумел подняться на ноги. По словам очевидцев, мужчина был в шлеме и в полной экипировке, серьезных травм он, кажется, не получил. Не пострадал и автолюбитель. Оба отделались легким испугом.
— По видео видно, что мотоциклист ехал по своей полосе, в крайней левой. А вот машина перестраивалась из соседнего ряда, — считает один из читателей паблика, где появилось видео столкновения, Андрей Челпанов.
Так ли это на самом деле, установит полиция.
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Мотоцикл залетел под Lexus в Челябинске..Видео: "Регион-74".
ИСТОЧНИК KP.RU