Мотоцикл залетел под Lexus на Северо-Западе Челябинска

СЕГОДНЯ 20:29 2019-07-09T20:29:21+03:00

Даже в экипировке и в шлеме мотоциклист на дороге особенно уязвим. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев мотоциклист на полном ходу залетел под иномарку. Авария произошла во вторник, 9 июля. Видео ДТП уже появилось в социальных сетях.

После удара мотоциклист вылетел из седла на проезжую часть, но спустя считанные секунды сумел подняться на ноги. По словам очевидцев, мужчина был в шлеме и в полной экипировке, серьезных травм он, кажется, не получил. Не пострадал и автолюбитель. Оба отделались легким испугом.

— По видео видно, что мотоциклист ехал по своей полосе, в крайней левой. А вот машина перестраивалась из соседнего ряда, — считает один из читателей паблика, где появилось видео столкновения, Андрей Челпанов.

Так ли это на самом деле, установит полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU