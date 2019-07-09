В Челябинске вот-вот сдадут два долгостроя

СЕГОДНЯ 21:17 2019-07-09T21:17:41+03:00

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До конца сентября ключи от собственных квартир получат дольщики двух домов на Набережной (ЖК «Бриз») и на улице Работниц. Оба дома находятся в высокой степени готовности: здесь ведется монтаж электричества и сантехники, устанавливаются входные двери, идет отделка помещений.

В конце мая на стройплощадках обоих домов побывал глава региона Алексей Текслер. Он поручил достроить дома с использованием средств регионального фонда поддержки дольщиков (КЖСИ) и определил конкретные сроки.

— Фонд КЖСИ создал специальные социальные программы, которые позволяют финансировать непосредственных исполнителей работ, усилена система контроля. Подрядчики справляются. К 1 сентября квартиры в ЖК «Бриз» должны передать дольщикам, — говорит и. о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Дом на улице Работниц должны сдать в конце сентября.

Еще 56 проблемных домов включат в федеральный реестр и достроят с участием инвесторов или при софинансировании фонда «ДОМ РФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU