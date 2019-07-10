«А вдруг снег!»: жители Челябинской области возят с собой валенки даже летом
Житель Копейска сфотографировал валенки, лежащие в автомобиле соседа. На снимке стоит дата: 8 июля. Поэтому зимняя обувь смотрится весьма забавно. Горожане обсуждают снимок в группе «ВКонтакте».
— А вдруг снег! — написал Михаил Золин.
— Оберег, чтобы не сглазили, — прокомментировала Юлия Курилюк.
Тогда уж оберег от плохой погоды. Это как брать с собой зонт, чтобы не было дождя.
Не обошлось и без шуточек про суровое уральское лето. Ему даже посвятили стихи. Вот что написал житель Копейска Дмитрий Гришин:
Ох, холодища в спаленке.
Мир за окном и чист, и нов.
И летом не мешают валенки.
Июль достаточно суров.
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