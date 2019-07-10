Клещ-скорпион напугал жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:05 2019-07-10T04:05:24+03:00

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Житель Озерска выложил в соцсети фотографию пугающего насекомого. Букашка похожа на клеща и скорпиона одновременно.

— Подскажите, что это за существо. Снял с коллеги в Татыше (поселок, а также озеро в Озерском городском округе — прим. автора), — написал Мартин Вологодский.

— Вот это жесть! Скорпион-клещ! Я в обмороке, — прокомментировала Екатерина Карезина.

Впрочем, подобных комментариев было много. Насекомое напугало пользователей соцсети. Однако, не смотря на свой устрашающий вид, оно не опасное для человека. И даже полезное.

Это паук ложноскорпион. Он питается мокрицами, мухами, тараканами, клопами. Кстати, насекомое это весьма распространенное. Просто из-за маленьких размеров — всего несколько миллиметров в дину — его редко замечают.

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ИСТОЧНИК KP.RU