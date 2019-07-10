Мусорный бак посадили в клетку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-10T04:33:31+03:00

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Мусорный контейнер, окруженный металлическим забором и решеткой с замком, удивил жителя Озерска. Он выложил фото во «ВКонтакте».

— Сегодня гуляли в детском парке и увидели это. Появилось сразу много вопросов: зачем, кому и от кого... — написал автор в паблике «Подслушано в Озерске».

«Памятник мусорной реформе», «Инсталляция «Чистый город», «Бак наказан» — иронизируют подписчики группы.

— Скорее всего закрыли от людей, которые живут рядом с парком. Чтобы они туда свой мусор не выбрасывали, — догадались местные жители.

Хозяин территории платит за вывоз мусора. Поэтому ему не выгодно, чтобы его контейнер наполняли посторонние люди. Вот и посадил мусорный бак за решетку.

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