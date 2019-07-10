Бывший муж убил многодетную мать в Челябинской области
В Троицке Челябинской области горожане обсуждают криминальную драму. 36-летнюю воспитательницу детского сада Оксану Садыкову убили. Знакомые семьи говорят, что это мог сделать ее бывший муж.
У Оксаны остались трое детей: дочери 17 и 5 лет, и 10-летний сын. В городе ее знали и любили многие семьи, поскольку женщина давно работала в сфере дошкольного образования.
— Пьяный муж, с которым она уже не проживала, подкараулил ее и жестоко убил, зарезал на глазах у ее малолетних детей. Сейчас они и у бабушки, — сообщила КП-Челябинск знакомая семьи.
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