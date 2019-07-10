Бывший муж убил многодетную мать в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:15 2019-07-10T05:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Троицке Челябинской области горожане обсуждают криминальную драму. 36-летнюю воспитательницу детского сада Оксану Садыкову убили. Знакомые семьи говорят, что это мог сделать ее бывший муж.

У Оксаны остались трое детей: дочери 17 и 5 лет, и 10-летний сын. В городе ее знали и любили многие семьи, поскольку женщина давно работала в сфере дошкольного образования.

— Пьяный муж, с которым она уже не проживала, подкараулил ее и жестоко убил, зарезал на глазах у ее малолетних детей. Сейчас они и у бабушки, — сообщила КП-Челябинск знакомая семьи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU