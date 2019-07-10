Сильный ветер будет бушевать в Челябинской области 10 июля
Синоптики сообщили о непростых погодных условиях в среду, 10 июля. МЧС передает экстренное предупреждение. По данным метеорологов, в Челябинской области ожидается усиление ветра. Отдельные порывы будут достигать 20 м/с.
— Повышается вероятности аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения уличных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
В целом по Южному Уралу на среду обещают переменную облачность. В отдельных районах возможны дожди с градом.
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ИСТОЧНИК KP.RU