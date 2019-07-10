2019-07-10T06:36:46+03:00
Общество

Хор Турецкого устроит бесплатный концерт в центре Челябинска

На нем можно будет поучаствовать в народном караоке
Андрей АБРАМОВ
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«Хор Турецкого» даст бесплатный концерт в Челябинске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН«Хор Турецкого» даст бесплатный концерт в Челябинске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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21 июля отмечают День металлурга — значимый для Южного Урала праздник. На торжество в Челябинск приедет известный коллектив «Хор Турецкого». Они выступят в центре города.

Программа называется «Праздник песни». Проект артисты прозвали «народным караоке №1 в стране». С ним уже объехали крупные российские города.

Мероприятие пройдет на площади напротив Торгового центра на Каслинской. Начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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