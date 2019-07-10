Иномарка снесла мотоциклиста в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-10T06:48:56+03:00

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Днем 9 июля на Северо-Западе Челябинска сбили мотоциклиста. Байкер ехал по Молодогвардейцев в районе гостиницы «Виктория». Со стороны дворов вдруг вывернула иномарка.

Машина снесла спортивный мотоцикл. Водитель упал, получил легкие травмы. Ложиться в больницу байкер отказался.

— Honda при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с двигающимся по главной мотоциклом Suzuki. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU