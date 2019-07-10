Ждите обморок или диарею: арбузы, которые продаются в Челябинске, зашкаливают по нитратам
На прилавках Челябинска появились арбузы. Полосатые ягоды продают целыми, режут на пополам и четвертинки, чтобы каждый позволил себе это лакомство. Стоит ли торопиться? Эксперты проекта «Народный контроль» категорически заявляют: покупать арбузы рано.
Вооружившись нитратомером, эксперты проверили несколько торговых точек и один из рынков города. Оказалось, что уровень содержания нитратов во всех арбузах превышен в четыре-шесть раз.
— Чтобы отравиться таким арбузом, взрослому человеку достаточно съесть две столовые ложки. Кормить детей такими арбузами запрещено. Нитраты ведут к расстройству желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они снижают артериальное давление. Гипертоники и гипотоники даже в обморок могут упасть, — рассказал КП-Челябинск руководитель проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.
Избавиться от нитратов в арбузах нельзя. Так что лучше всего дождаться августа, когда в Челябинск привезут арбузы из Оренбургской и Астраханской областей.
БДИ!
Как распознать наличие нитратов
Если нитратов много, то мякоть не хрустит, а мягкая, также в ней можно увидеть ярко выраженные белые прожилки.
Меньше всего нитратов в арбузах средних размеров.
Самая большая концентрация нитратов — у хвостика и в мякоти, прилегающей к корке.
У спелого арбуза усик и плодоножка сухие, корка яркая, а на боку — оранжевое пятно.
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ИСТОЧНИК KP.RU