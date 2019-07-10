В Челябинской области выдали стотысячный электронный больничный

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-10T09:46:54+03:00

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Сотрудница ММК, у которой недавно заболел ребенок, вошла в историю. Женщине выдали стотысячный электронный больничный на Южном Урале, сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения ФСС России.

Электронные больничные в Челябинской области начали оформлять в июле 2017 года. Сегодня они все активнее вытесняют бумажные документы. Сначала люди относились к виртуальному больничному настороженно, а теперь многие оценили его достоинства.

— Человеку не нужно брать на руки бумажный носитель, который можно помять, потерять. Пациенту сообщают номер электронного листка нетрудоспособности, который нужно сообщить работодателю. А всю информацию по больничному листу легко найти с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг» на портале Фонда социального страхования, — замечают в пресс-службе.

Стало проще и работодателям. В электронном больничном сложнее сделать ошибку, а фальшивые больничные исключены вообще.

В будущем электронные больничные помогут челябинцам перейти на прямые выплаты пособий — деньги, положенные за время болезни, человек будет получать не на работе, а напрямую от ФСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU