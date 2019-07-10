Названа дата первой игры челябинского «Трактора» в новом сезоне КХЛ

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-10T10:58:53+03:00

Первый матч в новом сезоне челябинцы проведут в родной ледовой арене «Трактор». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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КХЛ опубликует полный календарь турнира в ближайшие дни. Но уже сейчас стало известно, что новый сезон «Трактор» начнет домашней игрой с подмосковным «Витязем» 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Два последующих матча «медведи» проведут на Дальнем Востоке — 7 сентября во Владивостоке «Адмиралом» и 10-го в Хабаровске с местным «Амуром».

Регулярный чемпинат КХЛ стартует 1 сентября, а завершится 27 февраля. В турнире участвуют 24 клубов из России, Казахстана, Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии.

По восемь лучших команд Западной и Восточной конференций выходят в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Каждая из команд лиги проведет в «регулярке» по 62 игры.

Кстати, 9 августа «Трактор» около домашней арены проведет для болельщиков традиционный фестиваль «Traktor Open».

ИСТОЧНИК KP.RU