Мост у Мечел-Кокса в Челябинске запустят зимой

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-10T13:16:58+03:00

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В конце декабря прошлого года мост у Мечел-Кокса закрыли на капитальный ремонт. Жители Металлургического района взвыли: переправа вела к аэропорту. Сотрудники предприятий, расположенных в промзоне, остались без трамвайного сообщения. Когда мост откроют? Об этом журналисты спросили у временно исполняющей полномочия главы Челябинска Наталье Котовой.

— После закрытия мост 29 декабря прошлого года было поручено подготовить проектную документацию на ремонт. В апреле нынешнего года в мое ведение передали вопросы дорог и благоустройства в Челябинске. Через некоторое время я узнала, что на мосту не ведется вообще никаких работ. На специальном совещании я дала указания о подготовке проектно-сметной документации. Сейчас эта проблема решена, к 15 июля документацию обещают передать на экспертизу, — объяснила глава города.

В феврале по отремонтированному мосту запустят трамваи; в марте откроют автомобильное движение.

Удивительно, но, закрывая мост, тогдашний глава города Владимир Елистратов не предусмотрел денег на его ремонт. Пришлось перекидывать их с планируемого ремонта Ленинградского моста. Потому реконструкция моста по пр. Победы откладывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU