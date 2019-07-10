На Южном Урале задержали главу села Фершампенуаз

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-10T13:31:46+03:00

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Силовики нагрянули в дом к главе Фершампенуаза Егору Шукшину утром 10 июля. По словам очевидцев высокопоставленного чиновника вывели на улицу уже в наручниках.

«Комсомолке» удалось выяснить, что задержание проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Егору Шукшину предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств.

— В настоящее время в отношении задержанного ведутся оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.

Три года назад чиновник из Нагайбакского района уже попадал в поле зрения силовиков. Тогда Егор Шукшин засветился в скандале с избиением трех подростков. Ему грозил срок от трех до 10 лет лишения свободы. Но дело удалось замять.

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ИСТОЧНИК KP.RU