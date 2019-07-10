2019-07-10T14:47:34+03:00
Происшествия

В Челябинской области иномарка заехала на столб и вспыхнула

На месте работали сотрудники МЧС
Валентина ВАГАНОВА
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По словам очевидцев, водитель жив. Фото: vk.com/chp_dtpПо словам очевидцев, водитель жив. Фото: vk.com/chp_dtp
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Жители Златоуста стали свидетелями весьма необычного ДТП. В поселке Закаменка автомобиль заехал на столб и вскоре загорелся.

— Проезжал мимо. Был один лишь вопрос — как? Ладно хоть водитель живой, — написал в соцсетях очевидец.

Жители выложили фото и видео с места аварии в группу «ЧП Златоуст | Челябинск». На снимках видно, что на месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Рядом ходит какой-то мужчина в белой рубашке: может, сам хозяин машины или кто-то из его близких, а может, кто-то из местных остановился помочь.

В комментариях пользователи пошутили, что иномарка пошла на взлет, это такая суровая версия златоустовского аэропорта.

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Машина заехала на столб в Челябинской области.Видео: группа во ВКонтакте «ЧП Златоуст | Челябинск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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