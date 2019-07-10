В Челябинской области иномарка заехала на столб и вспыхнула

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-10T14:47:34+03:00

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Жители Златоуста стали свидетелями весьма необычного ДТП. В поселке Закаменка автомобиль заехал на столб и вскоре загорелся.

— Проезжал мимо. Был один лишь вопрос — как? Ладно хоть водитель живой, — написал в соцсетях очевидец.

Жители выложили фото и видео с места аварии в группу «ЧП Златоуст | Челябинск». На снимках видно, что на месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Рядом ходит какой-то мужчина в белой рубашке: может, сам хозяин машины или кто-то из его близких, а может, кто-то из местных остановился помочь.

В комментариях пользователи пошутили, что иномарка пошла на взлет, это такая суровая версия златоустовского аэропорта.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/719477" frameborder="0"></iframe> Машина заехала на столб в Челябинской области.Видео: группа во ВКонтакте «ЧП Златоуст | Челябинск»

ИСТОЧНИК KP.RU