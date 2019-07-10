Вернется ли рубль к высокому курсу, рассказали «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-10T15:03:53+03:00

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Перед планированием зарубежных поездок, многие россияне ждут укрепления рубля для выгодной покупки валюты. Специалисты «БКС Брокер» рекомендуют с покупкой российской валюты не торопиться и рассказывают — когда и как ее приобрести.

Факторов, сдерживающих укрепление рубля на сегодняшний день немало — это и нестабильная экономика, и санкции, и конъюнктура нефтяных цен, и ожидание снижения ключевой ставки со стороны ЦБ. Но есть и факторы, указывающие на укрепление рубля, например, глобальный мировой RiskOn, когда на фоне ожиданий снижения ставки ФРС инвесторы скупают рисковые активы и высокодоходные валюты.

Однако в ближайшие два месяца колебаний курса эксперты не прогнозируют, поэтому в срочном порядке покупать доллары и евро не обязательно. А если валюта требуется на дальнейшие заграничные поездки до конца года, то лучше купить ее заранее.

— С учетом всех историй, думаю, не стоит ожидать серьезного укрепления рубля. Его небольшой — это пики укрепления — 60 рублей за доллар при стоимости нефти выше $70. Так же и с евро — до 68-69 рублей за единицу. Правда, потом курс возвращается, — отметил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Чтобы с максимальной выгодой обменять валюту, нужно оформить свой брокерский счет — так можно купить доллары и евро по биржевому курсу, который несколько ниже банковского, начиная с 1 доллара и 1 евро. Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ, работает на рынке уже 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU