Пенсионерка из Челябинской области отдала магам из телевизора 200 тысяч рублей
К полицейским обратилась 80-летняя жительница Магнитогорска. По телевизору она увидела программу о помощи экстрасенсов в лечении болезней. В передаче был телефон. Пенсионерка позвонила и ей тут же предложили заговорить все болячки в обмен на 18 тысяч рублей.
Бабушка согласилась и перевела деньги. Но таинственный эзотерик из телефона предложил еще более сильную магию. Купить камень, само собой волшебный, за 200 тысяч рублей. Старушка поверила и ради артефакта заняла у подруги половину требуемой суммы, так как своих сбережений не хватило.
— Сейчас сотрудники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Санкция предусматривает до пяти лет колонии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU