Коммунальщики из Копейска ответят в суде за пропажу 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-10T16:07:13+03:00

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Руководители двух коммунальных предприятий из Копейска ответят в суде за незаконный бизнес. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Обвиняемые руководили двумя компаниями, которые поставляют отопление.

— Они использовали газовых котельных без лицензии и получили доход около 220 млн рублей. Кроме того, они совершили хищение коммунальных платежей, которое люди платили за горячую воду и отопление. Ущерб свыше 80 млн рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Чтобы вывести деньги, их нужно было отмыть или легализовать. Для этого один из директоров вывел миллионы на счета подконтрольных юридических лиц. Только по статье за мошенничество каждому грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU