Porsche Cayenne угнали с парковки крупного ТРК в Челябинске
Во вторник, 9 июля в Челябинске угнали черный Porsche Cayenne. Хозяйка оставила его на подземной парковке ТРК «Алмаз» и отлучилась в магазин. А когда вернулась, машины уже не было.
Сейчас полиция разыскивает угонщиков. Возбудили уголовное дело за кражу. Зацепка у оперативников есть: машина попала на камеры контроля скорости, причем с солидным превышением. Похитители явно торопились скрыться.
Украденный Porsche Cayenne 2013 года. Его средняя стоимость на вторичном рынке 2,5 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU