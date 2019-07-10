Ливни, град и жара +30 градусов: в Челябинской области капризничает погода

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-10T17:16:41+03:00

В Челябинской области пройдут ливни с грозой и все это в +30 градусов! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

11 июля в Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Причем осадки в основном по области, а не в столице. При этом воздух прогреется до +30 градусов.

— Возможны аварии на линиях энергосистем, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, — предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что грядущий уик-энд с 12 по 14 июля в Челябинске будет жарким. Осадков не прогнозируют, зато воздух прогреется до +31...+35 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU