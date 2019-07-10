Ливни, град и жара +30 градусов: в Челябинской области капризничает погода
11 июля в Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Причем осадки в основном по области, а не в столице. При этом воздух прогреется до +30 градусов.
— Возможны аварии на линиях энергосистем, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, — предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области.
Отметим, что грядущий уик-энд с 12 по 14 июля в Челябинске будет жарким. Осадков не прогнозируют, зато воздух прогреется до +31...+35 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU