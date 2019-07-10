2019-07-10T17:16:41+03:00
Общество

Ливни, град и жара +30 градусов: в Челябинской области капризничает погода

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области пройдут ливни с грозой и все это в +30 градусов!В Челябинской области пройдут ливни с грозой и все это в +30 градусов!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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11 июля в Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с. Причем осадки в основном по области, а не в столице. При этом воздух прогреется до +30 градусов.

— Возможны аварии на линиях энергосистем, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, — предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что грядущий уик-энд с 12 по 14 июля в Челябинске будет жарким. Осадков не прогнозируют, зато воздух прогреется до +31...+35 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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